У берегов Мьянмы обнаружили «корабль-призрак» без экипажа. Последний раз сухогруз видели в 2009 году

«Корабль-призрак» без экипажа обнаружили у берегов Мьянмы в Индийском океане. Судно село на мель в Андаманском море, сообщает 1 сентября RT.

Cухогруз Sam Ratulangi PB 1600 водоизмещением 26,5 тысячи тонн и длиной 177 метров обнаружили местные рыбаки. На борту не нашли ни членов экипажа, ни груза.

«Непонятно, каким образом столь большое судно очутилось в наших водах. Власти присмотрят за кораблем», — сообщил местный парламентарий Не Уин Янгон.

В последний раз сухогруз видели еще в 2009 году у побережья Тайваня, оно ходило под индонезийским флагом. Власти Мьянмы полагают, что экипаж покинул корабль недавно. Владельцев ищут.

GHOST SHIP: A mysterious container #ship with no sailors or cargo on board ran aground off the coast of Thongwa, in Yangon Region on Thursday. A #Navy team is inspecting the vessel. The ship, "Sam Ratulangi PB 1600,» was first spotted about 7 miles off #Myanmar #NEWS #ships #NEW pic.twitter.com/uOEjNo9qSx

— Nelson Toro (@Nelsonpuntocom) 1 сентября 2018 г.