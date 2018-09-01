В Германии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Загорелись хранилища газа и бензина

Нефтеперерабатывающий завод горит в Германии. Пожар в баварском Фобурге-на-Дунае вблизи города Ингольштадт начался со взрыва, сообщает 1 сентября портал www.n-tv.de со ссылкой на пресс-секретаря полицейского управления Верхней Баварии.

По данным портала, после взрыва, причины которого пока неизвестны, огонь перекинулся на хранилища сжиженного газа и бензина.

На месте ЧП работают около 200 пожарных. По предварительным данным, пострадали шесть человек, трое из них с ожогами различной тяжести направлены в больницы.

Правоохранители уверяют, что опасности для местных жителей нет, но для предосторожности эвакуировали 1,8 тысячи человек и призвали не открывать окна.