Дзюбу в «Зените» признали лучшим игроком августа

Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба стал лучшим игроком команды по итогам августа. Так решили болельщики сине-бело-голубых, сообщила 1 сентября пресс-служба клуба.

В прошедшем месяце Дзюба принял участие в шести матчах и забил шесть мячей.

На втором месте по итогам голосования — голкипер Андрей Лунёв, на третьем — полузащитник Далер Кузяев.

Награда стала для Дзюбы первой за карьеру в «Зените». В общей сложности нападающий провёл в составе петербуржцев 109 матчей, забил 46 мячей и отдал 24 голевые передачи. Дзюба стал первым футболистом, получившим награду в ходе этого сезона.

Ранее Дзюбу назвали лучшим игроком 5 тура чемпионата Российской премьер-лиги.

2 сентября, «Зенит» примет «Спартак» в 6-м туре Российской премьер-лиги. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.