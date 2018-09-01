Киеву хватило трёх месяцев, чтобы расследовать дело о покушении на Бабченко. Организатор получил реальный срок

Организатор покушения в Киеве на российского журналиста Аркадия Бабченко приговорён к реальному сроку заключения. Следствие и суд длились три месяца.

Как 1 сентября сообщает «Коммерсантъ», Борис Герман был приговорён Голосеевским районным судом Киева к четырем годам и шести месяцам колонии, решение было вынесено 30 августа. Новости о смерти журналиста появились 29 мая, 30 числа он «воскрес» и объяснил свою «гибель» участием в спецоперации. Директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия Борис Герман пошел на сделку со следствием. Приговор, как уточнил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, вступит в силу через месяц. Осужденный ранее заявлял, что работает на СБУ.

Исполнителем покушения назван бывший священник, участник АТО Алексей Цымбалюк.

Уголовное дело об убийстве Бабченко расследуют и российские следователи. Тот факт, что он жив, СКР не смущает.

На пресс-конференции после «воскрешения» Бабченко объяснил, что инсценировка его убийства была «операцией СБУ» с целью поимки диверсионной группы, которая якобы планировала целую серию политических убийств.