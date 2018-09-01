О чем говорили пилоты горевшего в Сочи самолёта Utair. В Интернете опубликовали запись

Опубликована запись переговоров экипажа Boeing 737-800 с регистрационным номером VQ-BJI, выкатившегося за пределы полосы при посадке во время выполнения рейса авиакомпании ЮТэйр UTA579 из Внуково в Сочи (Адлер). Аудио доступно на сайте сервиса трансляции переговоров в аэропортах LiveATC 1 сентября.

Запись охватывает частоты авиадиспетчеров аэропорта Сочи (Адлер) на позициях "Подход", "Вышка" и "Руления" в течение часа до, а также во время аварийной посадки. Судя по сообщениям авиадиспетчеров, в ночь на 1 сентября над аэропортом проходила гроза. Опасные метеоявления располагались, как непосредственно над аэродромом, так и вдоль побережья в западном направлении. "Ситуация тяжелая. За три часа удалось выпустить только три борта", – пояснял авиадиспетчер на запрос одного из экипажей об условиях посадки. Доклады об изменениях погоды звучали в эфире каждые 15-20 минут. В каждом из них были значительные изменения скорости и направления ветра, а также видимости на полосе. "Это печально", – прокомментировал в эфире кто-то из пилотов.

Несколько самолетов ожидали улучшений метеоусловий, кружа в зонах ожидания. Некоторые экипажи принимали решение уходить на запасной аэродром. Как вариант, это рассматривали и пилоты рейса UTA579. Так, в 23:28 по Гринвичу (02:28 по московскому времени) на вопрос диспетчера они доложили: "У нас остаток топлива на 3 часа 10 минут. Запасные: МинВоды, Краснодар, Внуково".

Спустя 12 минут экипаж попробовал выполнить первый заход на полосу 06, но не смог выполнить посадку. По данным Flightradar24, с высоты 41 метра над уровнем земли самолет вновь начал набирать высоту. По траектории ухода на второй круг сначала его отправили в зону ожидания с набором высоты 3 км, но еще по пути к ней экипаж UTA579 поменял решение. Сначала пилоты услышали доклад авиадиспетчера о погоде: на полосе наблюдался ветер 180 градусов 3 м/с с порывами до 9 м/с, видимость от 2400 до 2600. После него экипаж доложил: "Попробуем тогда еще раз на 06". "Сию?", – уточнил авиадиспетчер. "Сию, если погода подходит", – ответил экипаж. "Погода подходит", – подтвердил авиадиспетчер. До выката с полосы оставалось 7 минут.

За 3 минуты до инцидента слышно как вылетающий из Сочи борт уточнил: "Если мы сейчас запустимся и подрулим (к полосе – Прим. ред.), то нам надо будет ждать пока борты зайдут или выпустите нас?". "Вас выпустим. Сию борт на прямой и два борта в зоне ожидания", – ответил авиадиспетчер. На часах было 23:57 по Гринвичу (02:57 по московскому времени). Спустя минуту на частоте "Вышки" слышен неразборчивый доклад с позывным "ЮТэйр 579" и нервный ответ авиадиспетчера: "ЮТэйр 579, вас понял. Сможете остановиться?". На соседней частоте тем временем авиадиспетчер докладывал погоду: на полосе наблюдается ветер 180 градусов 4 м/с, видимость от 5600 до 6400 метров. На фоне доклада уже слышна реплика: "ЮТэйр!".

В 23:59 по Гринвичу (в 02:59 по московскому времени) авиадиспетчер снова вызвал UTA579: "...на борту? Эвакуацию уже начали?". "Не слышу!", – ответил пилот, на фоне слышен сильный шум. "Эвакуацию начали?", – повторил диспетчер. "Да-да! Давно уже!", – прокричал в ответ пилот. "Вас понял! Пожарные подъезжают уже!", – сказал авиадиспетчер.

Напомним, после выката с полосы самолет пробил ограждение аэропорта, сполз в реку Мзымту и загорелся. На борту находилось 164 человека и шесть членов экипажа. Из них 18 пассажиров получили травмы. В результате ЧП никто из находившихся на борту не погиб. В аэропорту от сердечного приступа скончался сотрудник наземной службы. СК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 128 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей»).