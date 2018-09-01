В Лос-Анджелесе полицейские застрелили актрису из сериала «Скорая помощь». Она достала игрушечный пистолет

В Лос-Анджелесе офицеры полиции застрелили актрису Ванессу Маркес, известную по роли медсестры Венди Голдман в сериале «Скорая помощь». Об этом 1 сентября сообщает «Дождь» со ссылкой на Los Angeles Times.

Инцидент произошел в четверг, 30 августа. Полицейские прибыли в квартиру актрисы по вызову ее арендодателя, который был обеспокоен ее состоянием. Как отмечает CNN, 49-летняя Маркес страдала психическим заболеванием и у нее случались приступы.

Полицейские и врачи-психиатры в течение полутора часов уговаривали актрису поехать в больницу, однако она отказывалась. Затем, согласно данным расследования, Маркес схватила игрушечный пистолет (BB gun), который двое полицейских приняли за настоящий и открыли огонь. Отмечается, что в актрису попала, как минимум, одна пуля. Ее госпитализировали, однако спасти не смогли.

В настоящее время инцидент расследует полицейский департамент Лос-Анджелеса.

Сериал «Скорая помощь» выходил на экраны с 1994 по 2009 год. Маркес сыграла в первых трех сезонах.