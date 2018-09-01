Во время представления в цирке Воронежа рухнула конструкция. Лошади раскидали всадников, есть пострадавшие

Продавая квартиры в своих жилых комплексах, большинство строительных компаний лукавят, обещая будущим новоселам комфортную жизнь. Почему? Мало кто задумывается, что за качество жизни в готовом доме отвечает не застройщик, который предусмотрел для этого некую базу, а компания, которая будет впоследствии этим домом управлять