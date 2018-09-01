Происшествия
Во время представления в цирке Воронежа рухнула конструкция. Лошади раскидали всадников, есть пострадавшие
Часть конструкции за кулисами цирка в Воронеже обвалилась во время представления конной группы шоу Тамерлана Нугзарова 1 сентября. Пострадали трое артистов.
Как сообщают местные СМИ, грохот напугал лошадей, животные сбросили всадников, троим понадобилась медицинская помощь. Степень тяжести полученных травм не уточняется.
Тросы, на которых держалась металлическая конструкция, не выдержали к концу второго отделения. Среди зрителей пострадавших нет.
Сейчас цирк восстановил работу. Всех, кто не досмотрел представление, пригласили на следующий сеанс. Выходные 1 и 2 сентября – заключительные дни гастролей шоу Нугзарова в Воронеже.