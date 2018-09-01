В Москве второй раз за месяц нашли мёртвую женщину в чемодане

В Москве второй раз за месяц нашли чемодан с мертвой женщиной без видимых повреждений на теле. Находку сделали 31 августа на юго-востоке Москвы вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

В чемодане лежало тело девушки на вид 18-25 лет. При визуальном осмотре повреждений на ее теле не заметили. Следственный комите начал проверку.

Аналогичный случай произошел в начале месяца. Чемодан с телом женщины обнаружили в Воронцовском парке на юго-западе столицы. На ее теле также не нашли признаков насильственной смерти. СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)

Осведомленный источник агентства рассказал, что следствие сейчас устанавливает, существует ли связь между этими инцидентами. «На данный момент рассматриваются все возможные версии, однако очевидные совпадения между случаями, разумеется, не могут не настораживать», — сказал он.

Собеседник отметил, что тела были найдены в разных районах Москвы. По его словам, такое расстояние между местами обнаружения позволяет предполагать, что это совпадение.