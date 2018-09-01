СМИ: Международный союз биатлонистов подозревает 65 российских спортсменов в употреблении допинга

Британский журналист Ник Батлер заявил, что международный союз биатлонистов (IBU), может предъявить допинговые претензии ещё 65 спортсменам из России. У организации, по словам Батлера, есть «существенные доказательства».

Информацией с пользователями журналист поделился в Twitter. Он отметил, что IBU единственная организация среди зимних видов спорта, которая расследует такое количество допинговых дел. «Сколько тогда случаев игнорируются в других видах спорта? Конькобежцы, лыжники, кёрлингисты, бобслеисты», – рассуждает Батлер. Он также выразил мнение, что Международный олимпийский комитет ставит политику выше борьбы за чистый спорт. Доступ в московскую лабораторию, по словам журналиста, помог бы собрать доказательства употребления допинга биатлонистами.

Ранее IBU заявила о нарушениях 4 российскими спортсменами. 30 августа стали известны их фамилии – это биатлонисты Александр Печёнкин, Александр Чернышёв, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов. У них есть две недели, что оспорить выводы антидопингового агентства. В Минспорте призвали не торопиться с обвинениями.