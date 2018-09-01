Загоревшемуся самолёту Utair в Сочи было 15 лет. Авиакомпания подробно рассказала про лайнер

Технические характеристики самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи, обнародовала авиакомпания Utair. Сообщение опубликовано в Twitter 1 сентября.

«Boeing 737-800 выпущен 19 ноября 2002 года, имеет действующий сертификат летной годности. Командир воздушного судна имеет общий налет: 14039 ч., налет на данном типе: 6373 ч. Второй пилот имеет общий налет — 12108 ч., налет на данном типе — 5039 ч.» — говорится в сообщении.

По данным Росавиации, лайнер садился в сложных погодных условиях, ему пришлось уйти на второй круг.

Фото: Следственный комитет России

Самолет Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Сочи во время приземления зацепил крылом землю, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сочинского аэропорта и упал в русло реки. У лайнера сломалось крыло и стойки шасси, его левый двигатель загорелся. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, 18 человек пострадали. Во время ликвидации последствий аварии и спасения пассажиров от сердечного приступа умер сотрудник аэропорта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей»).