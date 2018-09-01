Чёрный дым из окна дома в Приморском районе привлёк к зданию пожарных и любопытных со смартфонами

Квартира на втором этаже жилого дома в Приморском районе Петербурга загорелась днём 1 сентября. Пожарные справились с огнём за 20 минут.

Как сообщает региональное управление МЧС, около двух часов дня пожарные работали у 37 дома по Шуваловскому проспекту. На втором этаже дома загорелась однокомнатная квартира.

Пожар распространился на площади в 10 квадратных метров, спасатели тушили его через окно. Чёрный дым, судя по фото из соцсетей, со второго этажа доставал до окон последнего.

На ликвидацию огнеборцам хватило 20 минут. Эвакуация не проводилась, пострадавших в пожаре нет.