Беспилотный автомобиль Apple попал в аварию. Компании пришлось признать секретную разработку

Компания Apple признала факт столкновения беспилотного автомобиля с другой машиной на трассе в калифорнийском округе Санта-Клара, тем самым подтвердив, что она работает над новой программой. Об этом 1 сентября сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, авария произошла 24 августа. Автомобиль Lexus RX450h, на котором Apple испытывала систему автопилота, врезался в машину Nissan Leaf 2016 года. Как утверждает Apple, автомобиль компании двигался со скоростью 1,6 километра в час, а Nissan — 24 километра в час. В результате столкновения оба автомобиля были повреждены, однако о пострадавших не сообщается.

Reuters отмечает, что это первый случай, когда компания публично признала, что работает над программой беспилотных автомобилей. В настоящий момент она владеет 66 транспортными средствами — их тестирование было одобрено в Калифорнии. Ее конкурент Tesla располагает лишь 39 автомобилями, а Alphabet Waymo — 88.

24 августа стало известно, что как минимум 46 человек с начала 2018 года ушли из компании Tesla в Apple. Отмечалось, что их квалификация пригодится Apple при создании самоуправляемого автомобиля Titan, а также для разработки программного обеспечения и дисплеев.