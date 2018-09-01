В Петербурге зажигающий новогодние лампочки бизнесмен лишился Cadillac за 5 миллионов

Cadillac Escala уехал с Комендантского проспекта в Петербурге без ведома владельца днём 31 августа. Автомобиль стоимостью более пяти миллионов рублей принадлежал автору идеи обматывать деревья фонариками перед Новым годом.

Как стало известно «Фонтанке», с машиной бизнесмен планировал расстаться на 20 минут, припарковав её неподалёку от «Макдональдса». По возвращению на месте темно-серой люксовой иномарки зияла пустота. Стоимость Cadillac Escala, об угоне которого предприниматель заявил вечером того же дня, он оценил в 5,5 миллиона рублей.

Бизнесмен, по данным «Спарк», только за прошлый год заключил контрактов с районными администрациями, комитетами, ГМЗ Гатчина и другими бюджетными учреждениями в Петербурге и других регионах на 230 миллионов рублей. По данным нашего издания, его компания первой в городе предложила заняться художественной подсветкой зелёных насаждений, участвовала в создании проекта оформления Невского проспекта, украшала город к празднованию 300-летия.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России, по факту возбуждено уголовное дело о краже. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения автомобиля и установление лиц, причастных к противоправной деятельности.