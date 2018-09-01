Министр просвещения России Ольга Васильева назвала порочной практику «натаскивания» детей на ЕГЭ

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что ситуация, когда школьников готовят к сдаче ЕГЭ по отдельным предметам в ущерб другим дисциплинам, меняется, а для избавления от этой проблемы нужно изменить отношение к проверочным годовым работам. Об этом 1 сентября пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, тестовые задания ЕГЭ «огорошили» многих, когда появились на первом этапе введения ЕГЭ. «В итоге за два года до выпуска учителя переставали учить и начинали натаскивать на сдачу экзаменов по новой схеме», — сказала Васильева. Министр добавила, что многие родители отправляли своих детей к репетиторам, а старшеклассники усиленно занимались только по тем предметам, которые им предстояло сдавать на ЕГЭ.

«Сейчас все потихоньку меняется — медленно, но верно. Думаю, сможем поломать порочную систему натаскивания», — заявила Васильева. Она отметила, что ситуации могло бы помочь изменение отношения к проверочным и контрольным годовым работам. «Тогда изменится и восприятие ЕГЭ, пропадет панический страх перед ним», — подчеркнула министр.

При этом Васильева также заявила, что ЕГЭ стал стимулом для учеников из регионов. По ее словам, за последние годы 70% из поступающих в столичные вузы — выпускники из провинции.

«Как ни относись к ЕГЭ, но сейчас 70% поступающих в вузы столичных городов — это ребята, приехавшие из провинции. Мне нравится пропорция 70 на 30 в пользу глубинки», — отметила она.

Согласно опросу ВЦИОМ, 77% россиян считают, что после введения ЕГЭ качество образования в России ухудшилось. При этом 65% опрошенных уверены, что если убрать из заданий тестовую часть, то экзамен будет лучше отражать уровень знаний выпускников. В то же время 57% опрошенных заявили, что благодаря ЕГЭ у учеников из регионов появилась возможность поступить в хорошие вузы.