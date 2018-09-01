Польская газета опубликовала карту с российским Крымом. Украина пока не реагирует
Карту Европы со странами, клубы из которых участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА опубликовала 1 сентября польская газета Przeglad Sportowy. Полуостров Крым на изображении показан как часть России. Украина пока не прокомментировала публикацию.
Как пишет РБК, принадлежность Крыма на различных картах неоднократно становилась поводом для разногласий. В июне агентство Bloomberg опубликовало на своей странице в Twitter карту о выборах в странах с развивающейся экономикой и не обозначила в ней принадлежность Крыма. После этого посольство Украины в США выступило с протестом и призвало перекрасить полуостров на карте. «Журналистика должна быть корректной. Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду!» — говорилось в заявлении дипмиссии.
В 2017-м МИД Украины направил ноту в МИД Казахстана из-за того, что на художественной выставке «Астана Арт Фест» показали карту, на которой полуостров не входил в состав Украины.
Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения на полуострове референдума. Власти Украины не признают результатов этого голосования и считают, что данную территорию «временно оккупировали». В Москве эти обвинения отвергают, в частности, в 2016 году президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «исторически закрытым» и добавил, что жители полуострова сделали свой выбор.