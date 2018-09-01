Польская газета опубликовала карту с российским Крымом. Украина пока не реагирует

Карту Европы со странами, клубы из которых участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА опубликовала 1 сентября польская газета Przeglad Sportowy. Полуостров Крым на изображении показан как часть России. Украина пока не прокомментировала публикацию.

Фото: Скриншот с сайта przegladsportowy.pl

Как пишет РБК, принадлежность Крыма на различных картах неоднократно становилась поводом для разногласий. В июне агентство Bloomberg опубликовало на своей странице в Twitter карту о выборах в странах с развивающейся экономикой и не обозначила в ней принадлежность Крыма. После этого посольство Украины в США выступило с протестом и призвало перекрасить полуостров на карте. «Журналистика должна быть корректной. Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду!» — говорилось в заявлении дипмиссии.

В 2017-м МИД Украины направил ноту в МИД Казахстана из-за того, что на художественной выставке «Астана Арт Фест» показали карту, на которой полуостров не входил в состав Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения на полуострове референдума. Власти Украины не признают результатов этого голосования и считают, что данную территорию «временно оккупировали». В Москве эти обвинения отвергают, в частности, в 2016 году президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «исторически закрытым» и добавил, что жители полуострова сделали свой выбор.