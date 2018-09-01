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Строительство
01.09.2018 12:18
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Паркинг: арендовать или покупать?

Скоро многие новоселы-автолюбители не смогут любоваться на свою «ласточку» из окна. В Петербурге становится меньше новостроек с парковками во дворах.

Паркинг: арендовать или покупать?

Светлана Холявчук/Интерпресс

Застройщики все активнее внедряют концепцию «дворы без машин». В таких домах жить комфортнее, но автовладельцам парковаться на улице будет сложнее. За стоянку придется платить. Рассказываем, когда выгоднее арендовать паркинг, а в каких случаях лучше купить место для своего авто и как посчитать, за сколько лет окупятся траты на собственное машиноместо.

Сколько стоит паркинг

Стоимость машиноместа зависит от класса жилья и близости к центру. Средние цены в городе и в Ленобласти различаются почти в два раза. В пригородах – это 460 тысяч. В проектах эконом- и комфорт-класса в Петербурге – 870 тысяч рублей, говорит Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». Для сравнения, место в паркинге бизнес-класса стоит почти 2 млн рублей.

Второй критерий – конструкция паркинга. Дешевле всего обойдутся места на открытой многоуровневой парковке. Как правило, у нее 4-5 этажей, нет сплошных стен и кровли. Дороже стоит место в закрытом паркинге (та же конструкция, но со стенами и крышей). Наконец, самые дорогие машиноместа – в подземных отапливаемых парковках. Место в многоуровневом паркинге, в среднем, обходится в 450-600 тысяч, в подземном – в сумму от 800 тысяч до миллиона рублей, добавляют в «Группе ЛСР».

Размер паркинга тоже имеет значение. Как правило, места с высоким потолком или нестандартной шириной обходятся дороже. Зато потолок в 3-4 метра позволяет установить гидравлический подъемник и парковать две машины вместо одной.

«В перегруженном автотранспортом Санкт-Петербурге найти свободное место для автомобиля очень сложно, также как и контролировать его безопасность. Поэтому как наземные, так и подземные парковки создаются для удобства жильцов, а также с целью предупреждения загромождения озелененных дворовых территорий с детскими и спортивными площадками», – говорит коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Ольга Аветисова.

Стоимость машиномест у застройщиков тоже разнится. В комплексах комфорт-класса «Группы ЛСР» – в среднем 360-410 тысяч рублей, в зависимости от того, сдан паркинг в эксплуатацию или нет. В городских проектах Setl City – 500-850 тысяч.

Когда выгоднее арендовать

Чем дороже жилой комплекс, тем больше мест в паркингах разбирают еще на этапе строительства. В недорогих домах, наоборот, большинство машиномест после сдачи пустует. Нераспроданные места застройщики сдают в аренду. Ставки колеблются от 4 до 10 тысяч рублей.

«Многие покупатели квартир приобретают их в ипотеку. Паркинг в этом случае становится роскошью. Поэтому машиноместа в жилых комплексах масс-маркета зачастую продаются еще несколько лет после ввода дома в эксплуатацию», – объясняет Светлана Лежнева, начальник отдела маркетинговых коммуникаций ГК «Пионер» в Петербурге.

Даже если у новосела нет ипотеки, ему не всегда выгодно покупать собственное машиноместо. Если человек приобрел студию и планирует прожить в ней 5-7 лет, а затем переехать в квартиру побольше, то парковку приобретать бессмысленно. Продать машиноместо в крупном комплексе будет сложно. Да и цены на паркинги в городе и Ленобласти почти не растут. За прошлый год они прибавили 2-3%, по данным КЦ «Петербургская недвижимость».

Когда выгоднее покупать

Пункт первый. Если квартиру приобретают на долгие годы. Как правило, вложения в паркинг окупаются 10-15 лет. Чтобы получить точную цифру, нужно поделить стоимость машиноместа на арендную ставку и учесть затраты на «коммуналку» – 1,5-2,5 тысячи в месяц. «Цена зависит от проекта паркинга, наличия лифта, систем отопления, автоматизации и охраны», – объясняет Сергей Степанов, директор по продажам компании «Строительный трест». Вдобавок за паркинг придется платить налог – 0,3% от кадастровой стоимости. Для машиноместа за полмиллиона это 1,5 тысячи в год.

К примеру, аренда паркинга стоит 5 тысяч в месяц, а коммунальные платежи за него – 1,5 тысячи. Тогда, с учетом налога, владелец машиноместа сэкономит на арендных платежах примерно 40 тысяч в год. То есть парковка стоимостью полмиллиона окупится через 12,5 лет.

Сэкономить можно за счет покупки парковки «на котловане». «Стоимость машиноместа в подземном паркинге за время строительства может вырасти в 1,5-2 раза в проектах высоких ценовых сегментов, в 1,1–1,5 раза – в низких ценовых сегментах», – говорит Светлана Лежнева. Еще одна возможность – маркетинговые акции застройщиков. Некоторые компании предлагают скидки при покупке паркинга вместе с квартирой.

Пункт второй. Если в жилом комплексе маленький паркинг, а вокруг нет альтернативных платных парковок. «Если обеспеченность парковочными местами в проектах составляет от 30 до 50%, то все они к сдаче дома, как правило, распродаются и даже возникают очереди на покупку. В таких случаях цена может вырасти на 40% и более к сдаче проекта», – поясняет директор по маркетингу и рекламе LEGENDA Всеволод Глазунов.

Пункт третий, последний. Если у новосела дорогая или популярная у угонщиков машина. Чаще всего пытаются угнать авто ночью на парковках у жилых домов. Паркинг позволит спать спокойно и убережет машину от мелких повреждений из-за неаккуратных маневров соседей.

В любом случае, Петербург вслед за Москвой движется к введению платной парковки на городских улицах. В Москве за 6 лет зона платной стоянки дошла до Третьего транспортного кольца и достигла улиц в спальных районах столицы.

В Петербурге эксперимент по введению платной парковки длится с 2015-го. В ближайшие месяцы Смольный, наконец, начнет выписывать штрафы за неоплату стоянки в центре города. Затем зону платной парковки планировали расширять. Кто знает, какие районы войдут в ее границы через 2-3 года.

Елена Вавилова, для «Фонтанки.ру»

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