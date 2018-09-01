Албин заявил, что ближайший год будет «прорывным» в строительстве социальных объектов

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поздравил горожан с 1 сентября на своей странице в Facebook. Чиновник заверил, что строительство социальных объектов, в том числе школ, в этом году станет приоритетом Смольного.

«Сегодняшние темпы далеки от идеальных, но строители города в последние несколько лет не раз доказывали, что способны к мобилизации даже на самых сложных объектах», – пишет Албин, подчеркнув, что «ближайший год в этом плане будет прорывным».

Вице-губернатор заверил, что до конца года в Петербурге появится три новые школы на 2,75 тысячи мест и 12 детсадов для 2 тысячи малышей.

День знаний в этом году омрачили долгострой минувших лет и недоделки, которые поставили под угрозу праздничную линейку. Городские школы пока работают в уплотнённом режиме.