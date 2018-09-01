С Дюжевым, Басковым и в Ледовом Дворце: как День промышленности отметят за счет бюджета

День нефтяника оплачивает «Газпром». День энергетика — «Ленэнерго». День строителя — строители. А промышленники Петербурга свой праздник отметят за счет бюджетных миллионов.

Руслан Шамуков/Интерпресс

УФАС проверит, почему 9,6 млн бюджетных рублей были без конкурса направлены на празднование Дня промышленника 6 сентября в Ледовом дворце с приглашенными звездами. Производственные гиганты города с многомиллиардными выручками не пожелали в него серьезно вкладываться, а в профильном комитете Смольного подозревают авторов жалобы на праздник в «ударе по интересам российской промышленности».

В середине лета комитет по промышленной политике и инновациям Смольного через сайт госзакупок сообщил, что 9,63 млн рублей потратит на покупку 9479 билетов на концерт ко Дню промышленника у единственного поставщика — Ледового дворца. В среднем это по 1016 рублей за билет, но сами они разделены по категориям, в зависимости от предлагаемого места — от 700 до 1850 рублей.

После этого ОАО «Дворец спорта» (юрлицо арены) занялось организацией праздника и разместило три закупки. Первая — 26 июля 2018 - о заключении договоров по организации выступлений певцов Николая Баскова (4,49 млн) и Тамары Гвердцители (1,37 млн) на концерте, посвященном Дню Санкт-Петербургской промышленности. В 2015 году Баскова можно было заказать и за 3,5 млн, но учтем инфляцию. В конце концов, его выступление на свадьбе дочери скандальной судьи из Краснодарского края оценивалось Ксенией Собчак в 100 тыс евро, так что это еще с дисконтом.

Второй конкурс — 22 августа 2018 — об участии актера Дмитрия Дюжева из «Бригады» в том же концерте за 500 тысяч рублей. Судя по порталу госзакупок, его средний прайс варьируется от 441 тыс рублей за исполнение моноспектакля «Евгений Онегин» в Стравропольском крае до 645 тысяч за услуги чтеца для Красноярской филармонии, так что будем считать цену среднерыночной.

И третий — 29 августа 2018 – на оказание услуг по режиссерско-постановочному обеспечению мероприятия, оплате работы ведущей, артистов, детских и юношеских творческих коллективов, обеспечению бытового райдера артистов и так далее. Еще на 4,57 млн рублей. Итого почти 11 млн рублей.

Недостающие средства и даже, возможно, небольшой профит дворцу (точную сумму, как заявили в комитете, не знают) обеспечат продажи оставшихся 3021 билета (всего мест 12500) промышленным предприятиям, среди которых «Силовые машины», «РЭП-Холдинг», «Арсенал». Но большую часть зала все равно оплатит бюджет, билеты будут бесплатно розданы тем же промышленникам.

Праздник по необычной схеме

Получилось нетипично. Например, еще более масштабно в Северной столице в 2017 году отмечали День энергетика. На сцене того же Ледового перед работникам отрасли выступили Би2, Марсель, Лолита, Хор Турецкого, Лобода, Сергей Прохоров и фигуристы. Но схема организации была другой - 24 октября 2017 года по поручению профильного комитета «Ленэнерго» заключило контракт на 33,5 млн рублей с ОАО «Дворец спорта» также на правах единственного поставщика. Эти деньги компании потом частично компенсировали другие участники отрасли. Судя по госзакупкам, в долевом софинансировании или покупке билетов на праздник поучаствовали АО «Петроэлектросбыт» (2,6 млн рублей), АО «Юго-Западная ТЭЦ» (152 тыс рублей), «Теплосеть Санкт-Петербурга» (1,5 млн), «Петербургская сбытовая компания» (1,6 млн), «ТГК №1» (2,9 млн), «Петербурггаз» (2,8 млн), «Теплоэнерго» (123 тыс) и «Курортэнерго» (294 тыс). Строители тоже отмечают свой праздник в Ледовом. В 2018 году генеральным партнером Дня строителя в Петербурге стала компания «Главстрой – Санкт-Петербург». Генеральным партнером велопробега, который состоялся 11 августа, стала Группа ЛСР. При поддержке Группы «Эталон» прошёл конкурс рисунков.

Нефтяники также празднуют за свой счет. День работника нефтяной промышленности в Петербурге в 2017 году на 800 человек через госзакупки проводил «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Судя по техзаданию, праздник за 3,4 млн рублей проходил в помещении спортивно-оздоровительного комплекса и на территории заказчика (Варшавская 3, корпус 2). Для гостей работал ведущий, на сцене выступили с самодеятельностью творческие коллективы и исполнители дочерних обществ «Газпрома», 40 минут отработали профессиональные артисты российской или зарубежной эстрады. Велась фото- и видеосъемка, а гостям подавали закуски, десерты и горячие блюда и напитки в расчете 1500 рублей на персону.

До этого чиновниками проводились понятные конкурсы, где фигурировали меньшие суммы. Например, в 2016 году Комитет по развитию транспортной инфраструктуры потратил 3,8 млн рублей на концерт ко «Дню дорожного строителя» в БКЗ «Октябрьский» также с популярными артистами. Или в 2014 году Комитет по промышленности и инновациям потратил 3,1 млн рублей на проведение Дня судостроителя, с торжественной церемонией возложения цветов к памятнику «Морякам и создателям флота России» и праздничным театрализованным концертом на 4000 человек.

Непонятно, почему вдруг потребовалось проводить праздник такого масштаба за счет бюджета, если крупные игроки не хотят в него вкладываться. Председатель КППИ Максим Мейксин заявил «Фонтанке», что это – важный элемент популяризации промышленной деятельности и возможность отметить людей труда.

– Конечно, мы закупаем билеты до начала организации концерта, а руководство Ледового дворца всякий раз заранее присылает нам письмо с соответствующим предложением. Наверное, мы могли бы объявить конкурс на проведение праздничного мероприятия, но тогда нам пришлось бы оплачивать его целиком – это ровно в два раза большая сумма, чем сейчас потрачена. Вы можете спросить: «А почему бы не организовать такой концерт полностью за счет промышленных предприятий?». Ответ простой: нам не удается найти столько желающих вложить в это деньги, но мы хотим сделать подарок работникам городских заводов в их профессиональный праздник, – заявил глава комитета.

Происки американцев

29 августа петербургское управление Федеральной антимонопольной службы зарегистрировало жалобу на покупку билетов комитетом от руководителя регионального антикоррупционного центра в Санкт-Петербурге АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» Дмитрия Сухарева.

Он высказал недоверие к той части билетов, которые приобрел КППИ за бюджетные деньги. Как следует из жалобы Дмитрия Сухарева в антимонопольное ведомство, этой закупкой комитет нарушил положения федерального закона № 44, регулирующего закупки российских государственных учреждений. Руководитель петербургского подразделения «Трансперенси Интернешнл» считает, что комитет по промышленной политике «при выборе способа осуществления закупки не имел оснований заключать контракт с единственным поставщиком».

Свое мнение Дмитрий Сухарев обосновал двумя обстоятельствами: во-первых, билеты покупались на мероприятие, которое начали организовывать после покупки билетов; а, во-вторых, праздничный концерт, по мнению автора жалобы, организован только для заказчика, потому что билетов на него нет в свободной продаже.

Федеральный закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на который ссылается «Трансперенси Интернешнл», содержит статью № 93, регламентирующая все случаи, когда государственное ведомство имеет право осуществлять закупку у единственного поставщика. В пункте 15 этой статьи указаны «заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия».

По словам Максима Мейксина, сама ситуация, когда «представители американского рейтингового агентства» пытаются не дать провести концерт для работников предприятий, выглядит двусмысленно. «Особенно на фоне крайне напряженных текущих отношений между двумя странами, проявляющихся, в частности, в санкциях, которые ударяют по интересам российской промышленности».

– В любом случае, внимание американских «друзей» к празднику, является достойной оценкой наших усилий по популяризации промышленности Санкт-Петербурга, – считает чиновник.

Таким образом, Федеральной антимонопольной службе предстоит решить, подходит ли формулировка «заключение контракта на посещение концерта» проведенной КППИ закупкой билетов в Ледовый дворец на концерт или это все происки американских империалистов.

P.S.

Штаб-квартира Transparency International находится в Берлине, а петербургское АНО по данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» принадлежит двум гражданам России: Анастасии Корниенко и Елене Панфиловой.

Илья Казаков, Лев Годованник, «Фонтанка.ру»