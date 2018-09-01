Почему новый сезон КХЛ станет лучшим в истории, а СКА и ЦСКА больше не пугают

Стартующий в эту субботу новый сезон КХЛ обещает стать самым интересным за последние годы: СКА и ЦСКА больше не пугают, появились новые суперклубы, команды переходят на площадки финских размеров. Настораживает только биполярное расстройство лиги. Об этом и не только рассказывает отдел спорта «Фонтанки».

Александр Николаев/Интерпресс

Конкуренция возросла

Это будет самый интересный чемпионат за последние 4-5 лет. По крайней мере, пока это выглядит именно так. Внезапно такие решения КХЛ, как планомерное снижение потолка зарплат (к сезону 2020/21 потолок станет жестким, без исключений и послаблений, как сейчас, и составит 900 млн рублей), сокращение количества клубов (были исключены «Югра» и «Лада») и введение рейтинга клубов (на основе которого и исключались команды) привели к самому серьезному едва ли не с первых лет существования лиги перераспределению сил. Причем, перераспределение произошло относительно равномерно.

Снижение потолка зарплат заставило даже могущественный СКА, президент которого (Геннадий Тимченко) возглавляет также Совет директоров КХЛ, а вице-президент (Роман Ротенберг) занимает такой же пост в Федерации хоккея России, сокращать платежку.

Последние 2-3 года только на зарплаты петербуржцы тратили 2,5 млрд рублей. Этим летом уехало сразу несколько высокооплачиваемых хоккеистов, которые в сумме зарабатывали под миллиард. Часть отправилась в НХЛ (Илья Ковальчук, Егор Яковлев, Микка Коскинен), но большая группа разъехалась по другим командам КХЛ: Сергей Широков перешел в «Авангард», Вадим Шипачев – в московское «Динамо», а Вячеслав Войнов, у которого возникли проблемы с получением разрешения на работу в США (что не удивительно), выбирает между тем же «Авангардом» и «Ак Барсом».

Московское «Динамо» после возвращения из Нижегородской области Валерия Шанцева сделало несколько очень хороших приобретений. За того же Дмитрия Кагарлицкого из «Северстали» в прошлом сезоне боролись СКА и ЦСКА, и ни у одного другого клуба не было шансов, но хоккеист предпочел остаться еще на год в родном Череповце. За этот год он не стал играть хуже, просто изменились глобальные условия. Подписание же Шипачева – все еще лучшего российского центрального нападающего – включило и этих москвичей в число фаворитов наступающего сезона.

И таких показательных переходов, может, чуть меньшего масштаба, по всей лиге масса. Пока явным аутсайдером выглядит только «Адмирал» из Владивостока (он же начинает сезона главным претендентом на исключение из лиги летом 2019 года). Все остальные должны бороться за выход в плей-офф. Это гигантское достижение на фоне прошлых лет.

Новый суперклуб

Такого в КХЛ не было с тех времен, когда «Роснефть» приобрела ЦСКА. Новым суперклубом, благодаря поддержке УГМК (9-я в мире компания по добыче меди с ежегодным оборотом в 560 млрд рублей), стал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Металлургический гигант пришел в хоккейный клуб еще летом-2016, но по-настоящему эффект от этого появился только сейчас.

Екатеринбуржцы забрали из «Барыса» главную звезду казахстанцев Найджела Доуса, заставили вернуться из тихой и спокойной Швейцарии Стефана Да Косту, пару лет назад зажигавшего в ЦСКА, и подписали бронзового призера чемпионата мира 2015 года в составе сборной США нападающего Дэна Секстона. Их сразу поставили в одно звено. Потенциально это одна из лучших атакующих троек КХЛ. Плюс ко всему у «Автомобилиста» неплохая глубина состава, чем не могут похвастаться даже некоторые другие ведущие команды.

Для понимания амбиций металлургов отметим, что «Автомобилист» не первый их спортивный проект. Женская баскетбольная команда, которая так и называется УГМК, это то же самое, что ЦСКА в баскетболе или казанский «Зенит» в волейболе. УГМК выиграл десять последних чемпионатов России и останавливаться на этом не собирается. Кажется, теперь что-то подобное хотят сделать из «Автомобилиста». Директор хоккейного клуба Максим Рябков до этого успешно руководил баскетбольной женской командой, а спортивный директор Олег Гросс – бывший генменеджер «Салавата Юлаева», под управлением которого башкирский клуб дважды становился чемпионом.

Переизбыток рабочей силы

Конкуренция в лиге возросла не только между клубами, но и между игроками. Уменьшение количества команд привело к тому, что до сих пор без работы сидит большое количество хоккеистов без контрактов. Среди них много таких, которые еще год назад без проблем бы нашли себе в КХЛ клуб и подписали контракт на несколько десятков миллионов рублей. Но времена изменились.

Некоторым свободным агентам в нынешнее межсезонье удалось найти работу только после снижения финансовых требований. Порой в два раза. Другие продолжают держать ценник и надеются, что скоро в клубах пойдет волна отчислений и они все-таки найдут себе место. Просмотровые контракты не гнушаются подписывать даже по-настоящему заслуженные мастера. Например, Николай Белов – по российским меркам неплохой защитник, выигравший со СКА в 2015 году Кубок Гагарина, до сих пор сидит без дела. Или нападающий Николай Лемтюгов — обладатель Кубка Гагарина-2010 в составе «Ак Барса». Оба в середине июля подписали пробные контракты с «Северсталью», а спустя месяц в Череповце решили, что игроки им не подходят. И таких примеров десятки.

Кое-кто от безысходности и вовсе уезжает играть в Румынию, Венгрию и даже Южную Корею. Среди таки Александр Фролов (чемпион России-2005 и чемпион мира-2009), подписавший контракт с корейским клубом «Дэмен Киллер Уэйлс» из Азиатской лиги. Зарплата там всего 200 тысяч долларов в год (в России он легко мог бы получать минимум в 2-3 раза больше), зато в Азиатской лиге играть придется почти в два раза меньше – всего 32 матча вместо 62-х в КХЛ, не считая плей-офф.

Все это не хорошо и не плохо. Просто ситуация изменилась. Теперь в клубы КХЛ только за былые заслуги не берут.

Массовый переход на финские площадки

Сразу несколько клубов КХЛ объявили, что в сезоне 2018/19 будут проводить домашние матчи на площадках финского размера (60х28 метров) — средний вариант между канадским стандартом (60х26) и европейским (60х30).

В их числе «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Витязь» (Подмосковье), «Динамо» (Москва), «Ак Барс» (Казань). С учетом того, что до этого на финских площадках уже играли «Адмирал» (Владивосток), «Амур» (Хабаровск) и «Лада» (Тольятти), общее количество таких команд теперь уже 7 из 25 – почти третья часть. Несколько лет назад перейти на финский стандарт хотел и СКА, но из-за приближающейся Олимпиады от этой идеи отказались. Но, скорее всего, это вопрос времени. На базе клуба в «Хоккейном городе» установлена площадка как раз финских размеров.

В чем смысл? Считается, что на канадских площадках из-за меньшего размера хоккей быстрее и интереснее. Времени на раздумья у игроков меньше, все время нужно держать концентрацию и смотреть в оба по сторонам. С другой стороны, игра в таких условиях часто превращается в простое «бей-беги», теряется мысль и изящество, тяжелее играть в советском комбинационном стиле. Спор о том, что же лучше, идет в российском хоккее давно. С другой стороны, в Тольятти хоккейная «Лада» все 90-е годы и начало 21 века отыграла в старом ледовом дворце «Волгарь», и только относительно недавно стало известно, что площадка там была нестандартного, едва ли не канадского размера, но никто не этого не замечал.

Финский вариант – промежуточное решение. Только чемпионат покажет, насколько заметное влияние оно окажет.

Два очка

Главная тема в отечественном хоккее последних дней. Почти скандал. В понедельник 27 августа (а чемпионат, напомним, начинается 1 сентября) прошел слух, что КХЛ введет вместо трехочковой системы — двухочковую, как в НХЛ. Раньше за победу в основное время начислялось три очка, за победу в овертайме или по буллитам — два, за поражение в овертайме или в серии буллитов — одно. С сезона-2018/19 за любую победу будет начисляться два очка, за поражение в овертайме или в серии буллитов — одно.

Считается, что двухочковая система способствует большей плотности в турнирной таблице, а значит повышает конкуренцию. Критики новой системы справедливо заметили, что теперь обесценивается победа в основное время, а это приведет к тому, что при ничейном результате в концовках третьего периода команды будут экономить силы и соответственно, начнет падать зрелищность. Кроме того, есть мнение, что новая система способствует торговле очками.

Прошлогоднюю таблицу уже пересчитали на двухочковую систему. Оказалось, что почти ничего не изменилось. Тогда зачем? Более того, в самой НХЛ, откуда переняли это правило, уже не первый год задумываются о переходе на трехочковую систему, считая ее более справедливой. Мешают только вековые традиции.

Самое интересное, что на сайте КХЛ 29 августа появилась статья, в которой прямым текстом говорилось, что лига против и вообще эта идея исходит из ФХР. На официальном аккаунте КХЛ даже появилась отдельная запись с выдержкой именно этой части текста. Спустя день на том же официальном сайте сообщили, что совет директоров лиги единогласно проголосовал за двухочковую систему. Статья и пост в Твиттере по-прежнему никуда не делись. Прямо, биполярное расстройство.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»