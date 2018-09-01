Советник главы ДНР назвал организатора убийства Захарченко. Во взрыве обвинили Силы спецопераций Украины

Советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Казаков назвал организатора и заказчика убийства главы ДНР Александра Захарченко. За взрывом стоят Силы специальных операций Украины, которые получили «заказ из Киева», сообщает 1 сентября РБК.

«Предварительная информация такая, точная будет в порядке следствия. Задержанные подтвердили киевский заказ, детали не имею право сообщить», — сказал Казаков и добавил, что в ближайшее время назовут имя руководителя группы или курирующего офицера.

По данным источников «Коммерсанта» в силовых структурах республики, бомба в кафе «Сепар» в центре Донецка сработала во время поминок по Иосифу Кобзону. Бомбу, по их данным, могли заложить в осветительный прибор – светильник или торшер. При этом источники отметили, что подготовку взрыва было бы невозможно осуществить без людей из близкого окружения погибшего Захарченко.

В ДНР введено чрезвычайное положение. О задержании нескольких подозреваемых в организации взрыва ранее сообщал исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников. В результате взрыва, по последним данным, пострадали и умерли 11 человек.