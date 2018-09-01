Холодное трансферное лето 2018 года. Семаку никого не купили

Первое лето тренера Сергея Семака в «Зените» стало историческим. Впервые за долгое время за время трансферного окна клуб из самого северного города-миллионера никого не купил. Отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги летней трансферной кампании и удивляется вместе со всеми болельщиками.

Евгений Васильев/Интерпресс

На протяжении последних нескольких сезонов команда обрастала футболистами: вы помните, что с лета 2016 года главный тренер менялся в «Зените» каждый год. Вместе ушедшего Андре Виллаша-Боаша пришел ветеран движения Мирча Луческу, того сменил Роберто Манчини. Вместо итальянца бразды правления в мае 2018 года подхватил Сергей Семак.

Луческу покупал футболистов традиционно активно, что в летнее окно, что в зимнее, но его деятельность меркнет на фоне масштабной перестройки, которую затеяли Манчини и покойный Константин Сарсания. За лето-2017 «Зенит» покинули 14 (!) футболистов, а пополнили 11 (!).

Предсказуемым образом перед Семаком одной из первых задач стала инвентаризация: на это ушли все три летних сбора и, на наш вкус, даже несколько официальных матчей. В итоге за лето «Зенит» покинул практически десяток футболистов. Самые заметные из них:

Иван Новосельцев. Владыка Инстаграма, воспитанник московского «Торпедо» перешел в «Зенит» прямо по ходу контрольного матча сборной России в августе 2016 года: на поле он выходил футболистом «Ростова», выходил с поля игроком «Зенита». В петербургской команде Новосельцев откровенно не блеснул: «Ростов» играл по другой схеме, с тремя центральными защитниками, в «Зените» ответственность выросла. Единственный матч в роли правого защитника – как раз против «Ростова» – тоже не убедил. Постоянные травмы и несоответствие уровню привели к тому, что летом Новосельцев перешел в аренду в аутсайдер лиги «Анжи». К настоящему моменту забил один гол. Дмитрий Полоз летом 2017 года перешел в «Зенит» тоже из «Ростова». Поначалу выглядел свежо, как и вся команда, забил отличный гол «Краснодару» на выезде. Потух вместе с «Зенитом» весной 2018 года, летом не смог доказать собственную необходимость Семаку и отправился в аренду к тренеру, который раскрывал его футбольные навыки по максимуму – в «Рубин» к Курбану Бердыеву. Тоже уже отличился в новой команде. Лука Джорджевич, как Артем Дзюба, прошлую весну провел в аренде в «Арсенале», приехал на сборы в новый «Зенит» Семака, но был вынужден уехать обратно в Тулу в аренду: по словам Семака, по футбольным вопросам претензий к юному черногорцу не было, виной всему лимит на легионеров и черногорское гражданство Луки. Ибрагим Цаллагов – еще один футболист призыва Луческу. В самарских «Крыльях Советов» воспитанник осетинского футбола был основным футболистом, но в Петербурге Цаллагов себя не показал. По нашим ощущениям, не по своей вине: Ибрагим попал в пересменку тренеров, игрового времени не получал, и у Семака тоже не закрепился. Этим летом Цаллагов перешел в аренду в «Рубин». Егор Бабурин на протяжении многих лет выступал в роли третьего вратаря в основной команде и основного вратаря команды второй. За эти годы Бабурин стал обязательной частью городского футбольного ландшафта, и тем удивительней выглядел его переход в аренду в «Рубин». У Бердыева в Казани на позиции есть Сослан Джанаев, второй вратарь – молодой Иван Коновалов (1994 года рождения), и игровые перспективы Бабурина выглядят крайне сомнительно. Предыдущий капитан команды Доменико Кришито несколько последних трансферных окон постоянно намекал на уход, но состоялся он в итоге лишь летом-2018. После завершения контракта итальянец вернулся в родную Геную и заключил четырехлетний контракт с «Дженоа». Тоже в Италию перебрался полузащитник Эмилиано Ригони. Воспитанник «Бельграно» стал одним из пяти аргентинских новичков «Зенита» Манчини, выбрал себе «десятку» на спину, но, мягко скажем, не блеснул. Много забил на групповом этапе Лиги Европы и абсолютно растворился весною: Ригони играл так плохо, что его публично критиковал Манчини, который его и привез. За свой новый клуб, «Аталанту», в первом же матче забил два гола.

Все лето ходили слухи о предстоящих покупках: за последние годы «Зенит» приучил к богатой жизни. Более того, я не могу вспомнить свеженазначенного главного тренера, который обошелся бы без покупок. Властимил Петрежела в первую зиму привел пятерых чехов, Дик Адвокат – двух корейцев и Фернандо Риксена. Логика понятна: новому главному нужны свои люди в раздевалке, те, на кого можно опереться при строительстве нового трудового коллектива.

По информации итальянских СМИ «Зенит» долго уговаривал левоногого полузащитника «Дженоа» и сборной Уругвая Диего Лаксальта, но тот в итоге выбрал «Милан». В прессе постоянно мелькали фамилии футболистов – то Эрмозо из «Эспаньола», то Кадар из «Динамо» Киев, Лима и Диего Коста из «Нанта». Но состоялся в итоге лишь один трансфер: на позицию спортивного директора был назначен Хавьер Рибалта, до того работавший в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед». С именем Рибалты долго связывали возможный переход Клаудио Маркизио, который провел в «Ювентусе» все 12 лет своей сознательной футбольной карьеры. Тем не менее, на правах свободного агента итальянец к утру субботы никуда не перешел.

В итоге Семак вступает в футбольную осень лишь с теми игроками, которые вернулись из аренд. К разговору про «своих людей в раздевалке»: первым делом после назначения Семак вернул из второй команды сосланного туда Александра Анюкова. Помимо Анюкова главную команду призваны усилить «возвращенцы»: Роберт Мак, Эрнани, Олег Шатов, Луиш Нету и Артем Дзюба. Кристиана Нобоа, увы, в этом списке нет: в игре против «Урала» эквадорец порвал крестообразные связки колена и выбыл минимум на полгода. В резерве еще есть Александр Кокорин и Эммануэль Маммана, которые восстанавливаются от аналогичных травм, полученных в первой половине 2018 года. Поправляется еще один защитник, Денис Терентьев, у которого тоже не пошло при предыдущем тренере.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"