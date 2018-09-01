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Происшествия
01.09.2018 11:25
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В Петербурге на прогулке в детском саду девочка пожаловалась воспитателю на домогательства отца

Воспитатель детского сада в Красносельском районе Петербурга передала полиции рассказ подопечной. Во время прогулки ребенок указал на отца, как на педофила.

По информации «Фонтанки», девочка 4 лет поведала о внимании 37-летнего родителя на вечерней прогулке 30 августа. В полицию воспитательница обратилась через сутки. По словам ребёнка, дома отец практикует над ней сексуальное насилие.

В качестве незваных гостей мужчину навестили оперативники из Красносельского УМВД, объяснять слова дочери ему придётся в отделе. Проводится проверка.
 

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