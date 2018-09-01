В Петербурге открылся благотворительный «Яблочный маршрут»

В Санкт-Петербурге 1 сентября в пятый раз стартовала благотворительная акция «Яблочный маршрут», основная цель которой – сбор яблок и других «вкусных витаминов» для нуждающихся семей. Мероприятие продлится до середины октября 2018 года.

В этом году в связи с огромным урожаем яблок акция была расширена, привлечено большое количество садоводов, отдающих урожай, а также добровольцев для сбора и доставки, что дает возможность увеличить количество благополучателей – включить в доставку многодетные семьи, одиноких пожилых людей и других нуждающихся (помимо семей с особыми детьми, участвующими в акции каждый год).

Организаторы приглашают к участию в акции садоводов, желающих поделиться урожаем, а также волонтеров. Более подробную информацию о «Яблочном маршруте», о том, как к нему присоединиться и как получить яблоки, можно в официальной группе акции, а также на сайтах spbauto.org и raoo.ru