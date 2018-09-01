На Гончарной «Шевроле» опрокинулся на крышу. Водитель не понял, что произошло

Автомобиль опрокинулся на крышу в центре Петербурга утром 1 сентября. Водитель не смог внятно объяснить, как умудрился перевернуться на узкой улице.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», около девяти часов утра на Гончарной улице кульбит совершил синий «Шевроле». На место прибыли сотрудники МЧС, перекрыли движение. Водителю помогли выбраться из машины. По словам свидетелей, он не мог толком ничего рассказать и лишь заметил, что зацепился за крыло припаркованного такси.

Фото: Василий Петровский, "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург"

По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших. Движение в районе аварии затруднено.