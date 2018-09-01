Рука за миллион

Костя лишился рук в результате несчастного случая. Сейчас 14-летний подросток не может себя полноценно обслуживать – с помощью протеза, который был предоставлен за госсчёт, не удаётся ни ложку удержать, ни зубную щётку, не говоря уже о каких-то более сложных, но необходимых в быту вещах. Врачи рекомендовали биоэлектронный протез, в разы превосходящий по функционалу имеющийся. Но стоит он более миллиона рублей.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Костя Малов, 14 лет.

Ампутация обеих рук вследствие электротравмы.

Требуется биоэлектронный протез предплечья. Стоимость 1 179 143 руб.

«Я всегда мечтала о сыне. И в 2006 году, когда подросла моя дочь, взяла из детского дома Костю. Ему тогда было два года. В нашу первую же встречу он назвал меня мамой... Костя родился в неблагополучной семье, но мы смогли окружить его заботой и теплом. Сын вырос добрым и заботливым мальчиком. Но 2 апреля 2016 года у нас случилась беда.

Костя гулял с друзьями, они играли в прятки, спрятались на нашей подстанции, которую после ремонта забыли закрыть энергетики. В процессе игры все ребята выбежали, а сын провалился – пол под ним обрушился, Костя оказался под трансформатором с напряжением 10 тыс. вольт. У сына мгновенно обуглились руки, обгорели ноги и кожа головы. Прохожие вызвали скорую, Костю доставили в районную больницу, а затем – в Детскую городскую больницу (ДГБ) № 1 Санкт-Петербурга.

Пять месяцев врачи боролись за жизнь моего ребенка. Но из-за глубины ожогов руки пришлось ампутировать до середины предплечья. После выписки прошло уже два года, а Костя до сих пор не может себя обслуживать. Протез, который мы получили от государства, никуда не годится – сын не может удержать ложку, чашку, ручку… По рекомендации врачей я обратилась в протезно-ортопедическую компанию «Отто Бокк», где сыну готовы изготовить биоэлектронный протез предплечья правой руки. Протез будет функциональным – с разгибающимися пальцами и подвижной кистью. Костя наконец сможет сам чистить зубы, есть, записывать задания на уроках и многое другое. Но такие протезы государством не оплачиваются. Прошу вас, помогите! Самой мне не справиться, сумма для меня неподъемная». Наталья Никитина, г. Старая Русса, Новгородская область.

Заместитель главного врача по хирургии ДГБ № 1 Марина Бразоль (Санкт-Петербург):

«Костя остро нуждается в протезировании с использованием передовых технологий. Это поможет социальной адаптации мальчика. Он сможет сам себя обслуживать, значительно улучшится качество его жизни».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".