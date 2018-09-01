В ДНР рассказали, где заложили убившую Захарченко бомбу. Преступление готовили с помощью «своих»

Бомбу, от взрыва которой погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, могли заложить в осветительный прибор в кафе «Сепар» в Донецке. Предварительные данные расследования 1 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах республики.

Собеседники издания рассказали, что преступление, вероятно, готовили с помощью людей из ближайшего окружения Захарченко. Кафе, по данным силовиков, принадлежит начальнику охраны ДНР, оно хорошо охранялось и без помощи «своих» взрывное устройство установить было бы невозможно. Источники также добавили, что бомбу в люстре или торшере привели в действие звонком с мобильного телефона.

В ДНР введено чрезвычайное положение. О задержании нескольких подозреваемых в организации взрыва ранее сообщал исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников. По его словам, они подтвердили причастность Украины к преступлению. В настоящее время в городе усилены меры безопасности.

В результате взрыва, по последним данным, пострадали и умерли 11 человек.