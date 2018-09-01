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Общество
01.09.2018 10:10
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«Плановый, технический визит». К Средиземному морю подходит ударная атомная подлодка ВМС США

Ударная многоцелевая атомная подводная лодка Военно-морских сил США Newport News класса Los Angeles подошла к Средиземному морю. Об этом 1 сентября пишет газета Gibraltar Chronicle. Американское министерство обороны называет визит «плановым» и «техническим».

По данным издания, лодка уже зашла в Гибралтар. РБК со ссылкой на «Интерфакс» уточняет, что субмарина несет на борту крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи километров.

Газета подчеркивает, что это уже вторая подводная лодка ВМС США, которая зашла в Гибралтар с начала года. Первой в марте была ударная атомная подлодка класса Virginia USS John Warner. Впоследствии через Гибралтар она прошла в Средиземное море, где приняла участие в военном ударе западной коалиции (Соединенные Штаты, Великобритания и Франция) по целям в Сирии.

 

Публикация от Eric Lewis (@subspotr)

Также сообщалось, что в Средиземное море 25 августа вошел американский эсминец Ross с 28 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту, а в Персидский залив -  американский эсминец  ​The Sullivans, несущий 56 крылатых ракет.

В министерстве обороны России ранее заявляли, что в сирийском Идлибе готовится провокация с использованием химоружия. Она станет предлогом для массированного авиа- и ракетного удара коалиции США, для чего в регионе наращивают число носителей крылатых ракет. Российское военное ведомство развернуло у берегов Сирии самую мощную группировку за все время конфликта, что подтвердили в НАТО.

С 1 по 8 сентября в Средиземное море выйдут 25 кораблей Военно-морского флота РФ во главе с крейсером «Маршал Устинов» для того, чтобы провести учебные маневры. Им на помощь придут и 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, самолеты Ту-142, Ил-38, а также истребители Су-33. Российская армия отработает обеспечение безопасности мореплавания в регионе и действия авиации.

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