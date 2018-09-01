В Сочи Boeing 737 потерял шасси и крыло во время посадки и загорелся. На борту находились 170 человек

Самолёт Boeing 737 авиакомпании Utair загорелся после неудачной посадки в Сочи в ночь на 1 сентября. На борту находились 164 пассажира и 6 членов экипажа, сообщается о 18 пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair, самолет следовал рейсом из Москвы. В 02:50 он приземлился в Сочи. Лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. Стойки шасси самолета разрушились, также оторвало крыло, после чего загорелся левый двигатель.

Источник «Интерфакса», на который ссылается РБК, сообщил, что лайнер смог сесть только со второй попытки. При посадке самолет зацепился крылом за землю, выкатился за пределы полосы, после чего ударился о левый бруствер и лишился левого крыла.

Пассажиров и экипаж эвакуировали с горящего лайнера. По данным министерства здравоохранения России, пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Шесть человек, из которых двое – дети, доставили в больницу.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю добавляет, что пожар потушили в 04:30. Жертв нет, однако известно, что во время оперативных мероприятий в аэропорту один из сотрудников скончался. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что вероятная причина смерти – сердечный приступ.

Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося. Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России квалифицировало инцидент, как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По факту возбудили уголовное дело.