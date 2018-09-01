Россия оказалась в середине списка из стран, загрязняющих воздух при добыче нефти

Список из 54 стран, которые влияют на загрязнение атмосферы в процессе переработки нефти, опубликовал 31 августа журнал Science. Лидирует в нем Алжир, замыкает перечень Дания. Россия заняла 24-е место.

Главным источником парниковых газов, согласно исследованию Стэнфордского университета, являются «факелы», в которых горит попутный газ. Он образуется в процессе переработки нефти и зачастую дешевле его сжечь, чем завести в трубопровод. При этом большинство нефтедобывающих стран, в том числе Россия, статистику по его утилизации не приводят, поэтому часть исследования построена на спутниковых снимках. Ученые анализировали яркость пламени и на основании полученных данных делали вывод об объемах сжигаемого газа.

По итогам восьмилетней работы специалисты составили список, лидируют в котором Алжир, Венесуэла, Камерун, Канада и Иран. В конце расположились Гана, Таиланд, Бахрейн, Саудовская Аравия и Дания, Россия заняла 24-е место.

В «факелах» ежегодно сгорает 140 миллиардов кубометров природного газа, этот объём сопоставим с годовым потреблением этого топлива крупными европейскими странами. По разным оценкам, на отрасль нефтедобычи приходится от 15 до 40 процентов выбрасываемого в атмосферу углерода.