«Путин считает, что мы одна нация, но я так не думаю». Медведчук рассказал о спорах с российским президентом

Лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук, которого в прессе часто называют «кумом Путина», рассказал о своих взаимоотношениях с российским президентом. Интервью с политиком опубликовала 31 августа британская газета The Independent.

Медведчук подчеркнул, что во многом их с Путиным взгляды сходятся. Однако российский лидер считает, что русские и украинцы — одна нация, с чем украинский политик не согласен.

«Путин считает, что мы [русские и украинцы] одна нация, но я думаю, что мы не одна нация, а две славянские нации, истории и религия которых переплетены. Я говорю ему это все время. Не думаю, что мы одна нация», — рассказал Медведчук.

Independent напоминает, что Путин является крестным отцом дочери Медведчука, а их дружба началась в 2003 году. Познакомил их глава администрации президента РФ Александр Волошин, Медведчук тогда был главой администрации президента Украины. Эту должность он занимал до 2005 года, после чего возглавил общественное движение «Украинский выбор — право народа».

Политик напомнил британским журналистам о том, что, по его словам, сыграл важную роль в обмене пленными между Россией и Украиной. Он рассказал, что помог освободить всего около 800 человек. Сейчас Медведчук принимает участие в переговорах о судьбе голодающего в российской тюрьме украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм. Правда, пока к успеху переговоры не привели.