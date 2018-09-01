Происшествия
Украинский омбудсмен сообщил о «повальных» задержаниях по всему Донецку после убийства Захарченко
Восемь человек были отвезены полицией в отделы в первые полтора часа после взрыва в донецком ресторане «Сепар». Подозреваемых подсчитал уполномоченный по правам человека в ДНР и ЛНР от Верховной Рады Украины.
Как написал вечером 31 августа в Facebook омбудсмен Павел Лисянский, информацию о «повальных» задержаниях вечером 31 августа ему передали активисты и источники в Донецке. Он назвал семь улиц в разных частях города, откуда правоохранительные органы якобы забирали людей.
О задержании нескольких подозреваемых в организации взрыва ранее сообщал исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников. По его словам, они подтвердили причастность Украины к преступлению. В настоящее время в городе усилены меры безопасности.
В результате взрыва, по последним данным, пострадали и умерли 11 человек.
Справка:
Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар». Как сообщали в СМИ, нападавших удалось задержать по горячим следам. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об акте международного терроризма, Владимир Путин принес свои соболезнования.