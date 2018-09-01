Украинский омбудсмен сообщил о «повальных» задержаниях по всему Донецку после убийства Захарченко

Восемь человек были отвезены полицией в отделы в первые полтора часа после взрыва в донецком ресторане «Сепар». Подозреваемых подсчитал уполномоченный по правам человека в ДНР и ЛНР от Верховной Рады Украины.

Как написал вечером 31 августа в Facebook омбудсмен Павел Лисянский, информацию о «повальных» задержаниях вечером 31 августа ему передали активисты и источники в Донецке. Он назвал семь улиц в разных частях города, откуда правоохранительные органы якобы забирали людей.

О задержании нескольких подозреваемых в организации взрыва ранее сообщал исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников. По его словам, они подтвердили причастность Украины к преступлению. В настоящее время в городе усилены меры безопасности.

В результате взрыва, по последним данным, пострадали и умерли 11 человек.