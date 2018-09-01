СМИ: США подготовили список целей для авиаудара по Сирии

Эксперты разведки и Вооруженных сил США подготовили список объектов в Сирии, по которым будут нанесены воздушные удары. Окончательное решение о бомбардировке пока не принято, оно остается за президентом Дональдом Трампом, сообщает 31 августа CNN.

Издание уточняет, что решение об авиаударе может быть принято в крайне сжатые сроки, если сирийские правительственные войска применят химическое оружие. Напомним, Дамаск сейчас ведет крупную военную операцию в провинции Идлиб.

В Минобороны России ранее заявляли, что в Идлибе боевики совместно с британскими спецслужбами готовят «инсценировку применения правительственными силам химического оружия против мирных жителей». Это должно послужить поводом для новых авиаударов по инфраструктуре Сирии.