Число пострадавших от взрыва в Донецке увеличилось до 11 человек. В ДНР усилены меры безопасности

От взрыва в донецком кафе «Сепар» пострадали и погибли 11 человек. Об этом 31 августа пишет Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых органах ДНР.

Напомним, ранее в СМИ сообщали о том, что взрыв унес жизни шестерых человек, в том числе главы ДНР Александра Захарченко. Среди погибших есть ребенок. По последним данным, еще пятеро человек пострадали, среди них — зампред Совмина ДНР Александр Тимофеев и руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова.

Обязанности главы ДНР исполняет вице-премьер Дмитрий Трапезников. Он заявил: «Усилены меры безопасности, гражданам беспокоится нечего. Выведены патрули на все улицы городов республики. Поэтому безопасность обеспечена максимальная». Ранее власти ДНР заявляли, что зафиксировали передвижение украинских войск и опасаются обострения военных действий.

Также Трапезников подтвердил ранее появлявшуюся информацию о задержании причастных к покушению: «Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению», — заявил он. В Киеве ранее опровергали причастность к инциденту.