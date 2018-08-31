Появилось видео аварии с курсантами Военно-космической академии. Водитель въезжал в поворот на высокой скорости

В Сети опубликована видеозапись смертельной аварии под Петербургом с участием первокурсников Военно-космической академии Можайского. Автомобиль занесло и выкинуло в дерево.

Как следует из видео, Lada XRay при движении по автодороге Скотное – Осельки на высокой скорости вошла в левый поворот. После заноса водитель не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части, перевернулась и врезалась.

В салоне находились курсанты ВКА Можайского. Утром 31 августа они в числе 950 новобранцев приняли присягу и получили увольнительную. Вероятно, к вечеру им следовало прибыть в расположение базы обеспечения учебного процесса ВКА в Лехтуси. Она расположена недалеко от места аварии.

По данным ГУ МЧС Ленобласти, информация о ДТП между деревнями Скотное и Осельки поступила в 19.48. В нем погибли курсант и водитель. Троих пострадавших госпитализировали в Военно-медицинскую академию.