В петербургском транспорте разрешили бесплатно возить музыкальные инструменты

Петербуржцы теперь могут бесплатно провозить в автобусах, трамваях и троллейбусах большие музыкальные инструменты. Распоряжение об этом 31 августа подписала первый заместитель председателя комитета по транспорту Смольного Елена Осинцева.

Действующие правила пользования наземным пассажирским транспортом предусматривают право пассажиров бесплатно провозить только одно место ручной клади, размер которого по сумме трех измерений не превышает 120 см. Дополнительно разрешалось также бесплатно взять с собой мелких животных и птиц в клетках, собаку-проводника, одну пару лыж в чехлах, детские санки и детскую коляску. Любой иной багаж подлежал оплате по установленному тарифу.

Согласно поправкам, пассажирам предоставляется право провозить в городском транспорте в том числе музыкальные инструменты размером до 180 см (по сумме длины, высоты и ширины).