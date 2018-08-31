Взрыв в кафе «Сепар» унес жизни пятерых человек, помимо главы ДНР Захарченко. Погиб ребенок

При взрыве в центре Донецка погибли еще пять человек, помимо главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Об этом 31 августа сообщает «Комсомольская правда».

Источники издания в больнице Донецка уточнили: «Они оказались в самом центре взрыва. Тела сильно обгорели. Идентифицировать их не представляется возможным». По словам собеседников «Комсомолки», среди погибших есть ребенок.