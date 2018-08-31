Происшествия
Взрыв в кафе «Сепар» унес жизни пятерых человек, помимо главы ДНР Захарченко. Погиб ребенок
При взрыве в центре Донецка погибли еще пять человек, помимо главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Об этом 31 августа сообщает «Комсомольская правда».
Источники издания в больнице Донецка уточнили: «Они оказались в самом центре взрыва. Тела сильно обгорели. Идентифицировать их не представляется возможным». По словам собеседников «Комсомолки», среди погибших есть ребенок.
Справка:
Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар". Как сообщали в СМИ, нападавших удалось задержать по горячим следам. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об акте международного терроризма, Владимир Путин принес свои соболезнования.