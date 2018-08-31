В РПЦ не готовы комментировать информацию о предоставлении Украинской церкви автокефалии

К информации о решении патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Украинской православной церкви в РПЦ призвали относиться с осторожностью. Комментировать итоги встречи в Стамбуле 31 августа раньше Вселенского патриархата Русская православная церковь не готова.

Слова митрополита Иллариона, главы синодального отдела внешних церковных связей РПЦ, приводит РБК со ссылкой на «Интерфакс». Он отметил взбудораженность некоторых СМИ, «особенно на Украине», и заявил, что комментировать содержание разговора между Константинопольским патриархом Варфоломеем и главой РПЦ патриархом Кириллом в первую очередь должны официальные лица Вселенского патриархата. «А если кто-то еще будет комментировать, то, скорее всего, это просто какие-то домыслы», – не дал однозначного ответа на вопрос об автокефалии митрополит.

Ранее сообщалось, что Варфоломей уведомил Кирилла о принятом решении предоставить УПЦ автокефалию. Информацию распространил глава информационного управления УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий. Сербский патриарх Ириней направил в Константинопольскую патриархию письмо, в котором на фоне разговоров об отделении УПЦ рассуждал о проявлениях этнорасизма в современном православии и ереси этнофилитизма.