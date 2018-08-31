Футболист клинского «Титана» забил в свои ворота, подрался с тренером и вылетел из команды

Клинский футбольный клуб «Титан» 31 августа уволил полузащитника Аршена Цаголова и трех его товарищей — Тамерлана Кучиева, Дзамболата Калаева и Эрика Габараева. Причиной стало, судя по всему, желание игроков заработать на ставках.

Накануне, 30 августа, «Титан» играл с «Металлистом» из Королева. К последним минутам встречи клинская команда проигрывала уже 1:6. Однако Цаголову, видимо, было этого мало. Он подхватил мяч, рванул к своим воротам и уверенно забил в девятку.

После этого футболист подрался с представителями тренерского штаба своей команды, получил красную карточку и покинул поле. А на следующий день — и клуб «Титан».

Как отмечает издание Sport24, Цаголов, похоже, хотел заработать на ставках. В перерыве матча букмекеры заметили аномальный объем ставок на тотал второго тайма больше 2,5 гола. Первый тайм завершился со счетом 4:1, так что гол Цаголова был решающим для такой ставки.