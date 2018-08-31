Первокурсники Военно-космической академии Можайского разбились под Петербургом. Сегодня они приняли присягу

В дорожной аварии погибли и получили тяжелые травмы курсанты Военно-космической академии имени Можайского. Они находились в увольнительной после принятия присяги.

Как сообщают очевидцы, около восьми часов вечера 31 августа во Всеволожском районе Ленобласти недалеко от деревни Скотное водитель автомобиля не справился с управлением и после вылета в кювет столкнулся с деревом. В салоне, кроме него, находились четверо военнослужащих — курсантов Военно-космической академии имени Можайского.

По предварительным данным, погибли водитель и курсант. Остальные получили тяжелые повреждения.

«Трое оставались живы. Двоих при мне в сознании погрузили в скорые. Третий тоже был жив, но был тяжелый — похоже, позвоночник повредил. Один курсант и водитель к тому моменту уже все...», – подтверждает пользователь группы «ДТП и ЧП» Антон Кириченко.

Курсанты утром 31 августа принимали присягу в академии на Ждановской улице. В мероприятии участвовал спикер петербургского ЗакСа, почетный профессор вуза Вячеслав Макаров. Присягу принимали более 950 курсантов. После торжества их отпустили в увольнение.

Пресс-секретарь Воздушно-космических сил полковник Дмитрий Зенин сообщил «Фонтанке», что информация о ДТП уточняется.