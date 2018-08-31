Исполнять обязанности убитого Захарченко будет бывший менеджер ФК «Шахтер»

Исполняющим обязанности главы ДНР стал вице-премьер самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников. Об этом 31 августа сообщают «Новости Донецкой республики».

«Штаб территориальной обороны принял решение. В связи с трагической смертью Александра Захарченко возложить исполняющие обязанности Главы ДНР на Трапезникова Дмитрия Викторовича», – говорится в официальном заявлении кабинета министров страны.

Отметим, Дмитрию Трапезникову сейчас 37 лет, он родился в 1981 году в Краснодаре. С 1982 года жил в Донецке. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры в 2004 году. С 2001 по 2005 годы работал менеджером футбольного клуба «Шахтер». Затем занимал различные должности в украинских бизнес-структурах. С 2012 по 2014 годы возглавлял Торговый дом «Укропвнешторг».

В феврале 2014 года вернулся в Донецк, служил в ополчении. С сентября 2014 года занимал различные руководящие должности в структурах ДНР.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар". Как сообщали в СМИ, нападавших удалось задержать по горячим следам. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об акте международного терроризма, Владимир Путин принес свои соболезнования.