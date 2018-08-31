СМИ: В ДНР разыскивают охранника Захарченко. Его подозревают в причастности к убийству

Один из охранников главы ДНР Александра Захарченко мог иметь отношение к организации его убийства. Об этом 31 августа со ссылкой на свои источники в силовых структурах самопровозглашенной республики пишет «Интерфакс».

Собеседник агентства уточнил, что охранник якобы пропал сразу после взрыва. Сейчас ведется его розыск. Напомним, Александр Захарченко погиб в результате взрыва возле кафе «Сепар» в центре Донецка. В СМИ сообщали о задержании подозреваемых в убийстве — якобы речь идет об «украинских диверсантах и связанных с ними лицах». В Киеве от участия в убийстве открестились и заявили о внутренних склоках в ДНР. Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что Захарченко мог в ближайшее время потерять свой пост, а его место должен был занять бывший министр госбезопасности ДНР Александр Ходаковский.

В России по факту убийства возбуждено дело по статье 361 УК РФ (акт международного терроризма). Владимир Путин принес соболезнования и заявил, что «подлое убийство... не поставит народ Донбасса на колени».