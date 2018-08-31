Следственный комитет России расценил убийство Захарченко как акт международного терроризма. Путин как подлость

Уголовное дело по статье из «антитеррористического пакета Яровой» возбудил Следственный комитет России 31 августа. Взрыв в кафе «Сепар» в Донецке ведомством расценен как акт международного терроризма. Путин назвал убийство подлым.

Как уточняет СК, кроме убитого главы ДНР Александра Захарченко и раненого министра доходов и сборов Александра Тимофеева, во время взрыва пострадала неизвестная девушка. Ведомство намерено расследовать гибель Захарченко как акт международного терроризма. «Такие действия направлены в том числе и против интересов Российской Федерации в сфере противодействия терроризму», – объясняют в СК. Российские следователи готовы «оказать всяческое содействие правоохранительным органам Донецкой Народной Республики», основываясь на «имеющемся международном опыте расследования террористических актов».

Уголовное дело по этой же, 361-й статье УК РФ, было возбуждено после убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

Соболезнования в связи с «трагической гибелью главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко» от имени Владимира Путина опубликованы на сайте Кремля. «Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», – заявил российский президент.

Полиция ДНР сообщала, что подозреваемые в организации теракта «украинские диверсанты» были задержаны в машине вскоре после взрыва. Исполняющим обязанности главы ДНР назначен вице-премьер Дмитрий Трапезников, сообщил РБК депутат ДНР Владислав Бриг.