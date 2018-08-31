Мэр Киева тоже засобирался в США хоронить Маккейна

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в многодневных похоронах американского сенатора Джона Маккейна. Кличко получил приглашение от семьи Джона Маккейна и Сената Соединенных Штатов, сообщает пресс-служба мэра столицы Украины.

Мэр Киева 1 сентября посетит Национальную мемориальную службу в Национальном соборе Вашингтона, где будут присутствовать семья и друзья Маккейна, сенаторы и конгрессмены, сотрудники офиса сенатора, приглашены мировые политики. На службе выступят экс-президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама.

До этого с Джоном Маккейном попрощались в Финиксе (штат Аризона). А в пятницу, 31 августа, гроб с телом сенатора выставят в Вашингтоне в центральной ротонде Капитолия.

Похоронят известного политика-русофоба 2 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд) на территории Военно-морской академии США, которую он закончил в 1958 году.

Напомним, что президент Украины Пётр Порошенко также отправился в Северную Америку хоронить сенатора-республиканца. Правда, как частное лицо.

Сенатор Джон Маккейн умер 26 августа после продолжительной борьбы с раком. Ярого русофоба едет хоронить Владимир Кара-Мурза, которому, согласно завещанию Маккейна, доверят нести гроб с его телом. Известно также, что Маккейн запретил присутствовать на собственных похоронах нынешнему президенту США Дональду Трампу.