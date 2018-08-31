СМИ: Подозреваемые в организации убийства Захарченко задержаны, в ДНР их назвали «украинскими диверсантами»

После взрыва в кафе «Сепар» в Донецке были задержаны предполагаемые организаторы убийства главы ДНР Александра Захарченко, полиция республики обозначила их как «украинских диверсантов». Власти ДНР назвали произошедшее терактом, сообщают СМИ.

О поимке подозреваемых, в частности, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». Их якобы задержали в машине, количество «диверсантов» не называется.

Захарченко умер по дороге в больницу. Ранения при взрыве получил министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев, пострадали еще двое человек. Некоторые СМИ сообщают, что кафе принадлежит начальнику охраны убитого Захарченко.

О взрыве высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», – заявила Захарова, уточнив, что мировое сообщество «должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования».

Служба безопасности Украины отвергла эти обвинения. Более того, представитель Службы безопасности Украины уже заявил о том, что за убийством Захарченко стоят спецслужбы России.