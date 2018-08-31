«Фонтанка» за 60 секунд — 27—31 августа

Школьники избили учителя в Таврическом саду. Оказалось, в Петербурге есть А.У.Е. И это не смешной мем.

Очередная история про пытки. На этот раз среди действующих лиц — сотрудники ФСБ, заслуженный аферист и карабин «Тигр» в заднице. Звучит смешно, но история отвратительная.

На заводе Toyota массовое отравление. Вспышка гепатита не остановила конвейер.

В Забайкалье воинский эшелон закидал камнями местный авторитет. Хоронили всем городом.

Метрополитен отказался от мозаики за миллиард. Мему «Здесь красиво, как в метро «Автово» больше ничто не угрожает.

На углу Морской и Новосмоленской набережных стоит незакрытая трансформаторная будка. Не заглядывайте в нее — это портал в ад.

Навальный рассказал, как живет глава Пенсионного фонда Дроздов. Неплохая у него прибавка к пенсии.

Зато в Якутии прошел дождь из клопов. Каждому, как говорится, свое.

Губернатор Петербурга Полтавченко пообещал, что наш, российский, парусник для «Алых парусов» построят школьники и студенты. Ассоль, жди, никуда не уходи.

Снова про пенсии. Если ее не будет, на работу вас тоже никто не возьмет. Во всяком случае, официально. Учитесь печь пирожки на дому.

Что делать, когда к школе не готова сама школа? Учиться в две смены. В соседнем районе. А вы уверены, что вашу школу успели отремонтировать к 1 сентября?