Киев обвинил спецслужбы России в убийстве главы ДНР Захарченко

Киев уже обвинил спецслужбы России в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, с соответствующим заявлением выступил в эфире телеканала "112.Украина" руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

Вначале он заявил о том, что у СБУ есть основания полагать, что "смерть Захарченко может быть результатом внутренних уголовных конфликтов среди боевиков, прежде всего связанных с перераспределением отжатого бизнеса в течение 2014 – 2018 годов".

"Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб устранить довольно одиозную фигуру, которая, по имеющейся у нас информации, мешала россиянам. По нашим данным, за тем взрывом стоят или боевики, или российские спецслужбы", – добавил Гуськов.

Информацию о смерти Захарченко подтвердила и его пресс-секретарь Алена Алексеева, в ближайшее время состоится пресс-конференция по этому поводу.

Ранее сообщалось о том, что Александр Захарченко 31 августа около 17.00 получил смертельные ранения в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Захарченко занимал пост главы ДНР с 2014 года, победив на всеобщих выборах в Донецкой народной республике.