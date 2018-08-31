Петербургская пара фигуристов Столбова - Климов распалась

Чемпионы Олимпиады-2014 в командном турнире и серебряные призеры в парном катании Ксения Столбова и Федор Климов больше не будут выступать вместе. По словам Климова, это обоюдное решение.

«Я благодарен Ксении за совместную спортивную карьеру, за годы, которые мы вместе провели на льду. Считаю, что мы многого достигли. Но мы приняли решение прекратить подготовку, и это решение окончательное. С Ксенией я общался последний раз еще весной, завершить карьеру мы собирались еще по итогам прошлого сезона, но сезон получился неполным. Было чувство недосказанности, поэтому возникли сомнения по поводу карьеры», – цитирует Климова «Р-Спорт».

Напомним, Столбова оказалась в числе 47 российских спортсменов, которых Спортивный арбитражный суд (CAS) не допустил до Олимпиады в Пхенчхане https://www.fontanka.ru/2018/02/09/010/. В результате пара пропустила Игры-2018, а затем и чемпионат мира из-за травмы партнерши.