Прокурор Невского района наказал ТСЖ по заветам Клары Цеткин. Коммунальщиков не устроил пол присланного диспетчера

Административный штраф вынужден заплатить сотрудник ТСЖ «Оккервиль» в Невском районе Петербурга за сексизм. На коммунальщика прокурору пожаловались соцработники.

Как сообщает надзор 31 августа, работать диспетчером в ТСЖ девушку в мае этого года отправило районное агентство занятости. Вернулась она оттуда с неожиданным — принять на должность ее отказались с мотивировкой «для работы диспетчером требуется мужчина». Удивление агентства быстро переросло в законное поле, и в прокуратуру отправилась жалоба на ТСЖ. Надзор указал коммунальщикам на Трудовой кодекс и выписал штраф в три тысячи рублей по статье 5.27 КоАП РФ.

Настаивать на трудоустройстве в «Оккервиль» девушка не стала.