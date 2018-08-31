Сербский патриарх упомянул про «ересь этнофилитизма» в письме Вселенскому патриарху. Он попросил не давать автокефалию УПЦ

Пятнадцатистраничное письмо отправил сербский патриарх Ириней Константинопольскому патриарху Варфоломею. В нем он рассуждает о проявлениях этнорасизма в современном православии и утверждает, что историческое право на церковную организацию на Украине имеет только Русская православная церковь.

Отрывки из письма 31 августа приводит греческое издание Romfea. Поводом для его написания стала забота патриарха о единстве Православной церкви и вмешательство Вселенского патриархата в вопрос о предоставлении автокефалии Украинской церкви. По мнению Иринея, такая деятельность пагубна для церкви, а «ересь энтофилитизма» – главнейшее зло современного православия. Сербский патриарх подчеркнул, что современные светские государства используют церковь для «служения власти». Ситуацию на Украине он сравнил с положением Македонии и Черногории. Автокефалия, считает Ириней, это «небратская позиция по отношению к Русской церкви».

Ранее стало известно, что Варфоломей уведомил патриарха Кирилла о решении предоставить Украинской церкви автокефалию, решение Константинопольской кафедры готовится к реализации.