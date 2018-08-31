Депутат Щербакова стала советником губернатора на общественных началах

Депутат петербургского парламента Мария Щербакова стала советником губернатора Георгия Полтавченко. Об этом «Фонтанке» сообщил собеседник в Смольном.

Назначение бывшей главы района, а ныне депутата от «Единой России» произошло 31 августа. Давать советы губернатору Щербакова будет на общественных началах.

Примечательно, что в августе депутат лишилась поста в районном отделении «Единой России». Партийцы избрали на ее должность в Центральном районе города вице-спикера парламента Сергея Соловьева.

Ранее на протяжении полутора лет Щербакова искала общий язык со сменившим ее в кресле главы администрации Центрального района Андреем Хлутковым. Депутат жаловалась на препятствия в работе, ее активно поддерживал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, критикуя главу Хлуткова за то, что тот проявляет излишнюю инициативу и занимается политикой. Спор закончился примирением бывшего и нынешнего главы.